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Engelliler için farkındalık yürüyüşü yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dünya Engeliler Günü nedeniyle özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin katıldığı “Engelliler için farkındalık yürüyüşü” yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Dünya Engeliler Günü nedeniyle özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfı öğrencilerinin katıldığı “Engelliler için farkındalık yürüyüşü” yapıldı.


Edremit Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçedeki eğitim kurumları ve öğrencilerin katıldığı “Engelliler için farkındalık yürüyüşü” gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Öğrenciler yürüyüşe hazırladıkları pankartlar ile katıldılar. Öğrenciler daha sonra Cumhuriyet Meydanında toplu fotoğraf çektirdikten sonra dağıldılar.

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