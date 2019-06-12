Engellilerden temizlik işleri ekiplerine yemek hayrı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu'nun Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel'in öncülüğünde Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Engelliler Rehabilitasyon Merkezi tarafından farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Bu kapsamda; kendi elleriyle yaptıkları yemekleri; son aylarda ilçenin temizliği nedeniyle yoğun emekler harcayan belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki temizlik işçileriyle paylaşan engellilerin düzenlediği hayır yemeğine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar'ın da katıldığı hayır yemeği, ASTED'in Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel'e ait engellilere yemek yapma eğitimleri verilen mutfak-karavan da gerçekleştirildi.

Ayvalık'ın sempatik gazetecilerinden Güner Karaca Oskan'ın da gönüllü olarak yemek dağıtımına katıldığı etkinlikte, engellilerin birbirinden leziz yemekleri Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Cunda Uygulama Oteli mutfağında, okulun usta eğiticilerinin gözetiminde yaptıkları öğrenildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı engellilerin; belediye temizlik işçilerine yönelik yaptıkları hayır yemeğine, mutfak-karavanın önünde konuşlandığı BASKİ binasında çalışan işçiler, Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonu çalışanları ve Ayvalık Deniz Hudut Kapısı personeli de katılarak destek verdiği gözlendi. ASTED'in Görme Engelli Koodrinatörü Namık Tuncel, "Bu özverili çalışmaları gerçekleştiren temizlik işçilerimizle birlikte engelli arkadaşlarımızla rehabilitasyon amaçlı yaptığımız yemekleri paylaşmak istedik. Sağolsunlar, başta Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ersan Bahar olmak üzere, belediye bünyesindeki temizlik işçilerimiz bu davetimize olumlu yanıt verdiler. Bugün hep birlikte büyük bir ahenkle bir araya gelerek bu etkinliği gerçekleştirdik. Katılan herkese başta Başkan Yardımcımız Ersan Bahar olmak üzere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Engellilerin hazırladığı yemek etkinliği, davetlilerle birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.