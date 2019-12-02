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Engelsiz bir Türkiye istiyoruz

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi 3 Aralık Engelliler Günü’nde bir basın açıklaması yaptı.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi 3 Aralık Engelliler Günü'nde bir basın açıklaması yaptı. Başkan Gürsel Vardar imzasıyla yapılan açıklamada, Engelsiz Türkiye isteği dile getirildi.


Gürsel Vardar'ın açıklamasında şunlara yer verildi. “ Toplumun, hükumetin, yerel yönetimlerin bizleri eşit vatandaşlar olarak görmelerini ve herkes kadar haklarımızdan eşit biçimde yararlanmaktan başka talebimiz yoktur.


Sadece TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki basit kurullara, örneğin evrensel tasarı ilkesine uyulsa önümüzdeki engellerin bir bölümün kalkacağı görülecektir.


Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün kurallarına uygun sağlık raporları verilse, birçok engelli haklarından yararlanabilecektir. Bu düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tüm topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunuyoruz”

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