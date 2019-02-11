Gömeç'te kilit parke taş hamlesi tüm hızıyla sürüyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Belediyesi tarafından sürdürülen kilit parke taş çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Gömeç'i modern bir kent havasına büründürebilmek için gece-gündüz hummalı çalışmalar yapan Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın öncülüğünde ilçe merkezi ve mahalleler de 250 bin metrekarelik alanda kilit parke taşının yanı sıra, 20 bin metrekare asfalt çalışması yapıldığı öğrenildi.

Halen daha süren çalışmaları beraberinde AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Arif Dalgıç ile birlikte yerinde inceleyen Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, 31 Mart'a kadar ilçede bir tek bile çamurlu sokak kalmayacağını müjdeledi.

Gömeç'te hiçbir belediye hizmetinin eksik kalmasını istemediğin altını çizen Başkan Arslan, “Biz göreve başlarken, Gömeç'imizde çamurlu bir tane bile cadde ve sokak kalamayacağının sözünü vermiştik. Bu heyecan ve coşkuyla başladığımız ilçe genelindeki yol hamlemiz, Allah nasip ederse 31 Mart seçimlerinden önce de ilçe genelindeki kilit parke taş ve asfalt çalışmalarımız tamamlanmış olacak” dedi.

Bütünşehir Yasası ile belde belediyelerinin kapatılıp, ilçe belediyelerine devredilmesiyle Karaağaç Belediyesi'nin de Gömeç Belediyesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Kazım Arslan, “Bu nedenle de bizden önceki Belediye Başkanlarımız gibi sadece Gömeç merkeze değil, Karağaç da dahil olmak üzere bizim sorumluluğumuza düşen tüm kırsal mahallelerimize de hizmet vermek durumundaydık. Allah'a binlerce şükür ki, Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle hizmetlerimizi Gömeç merkezin yanı sıra tüm mahallelerimize ulaştırmayı başardık. 31 Mart yerel seçimlerinde halkımız sandıkta bizlere teveccüh gösterirse, yeni dönemde Gömeç'imizi hazırlayacağımız vizyon projelerle kalkındırabilmeye çalışacağız. Bu uğurda da plan ve projelerimiz hazırlanmış ve ilgili bakanlıklar tarafından incelenmektedir. Allah nasip ederse, önümüzdeki 5 yıllık süreçte sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda geliştirdiğimiz projeler hayata geçirerek, Gömeç'mizi Türkiye'nin ve dünyanın rol model olarak tanımlayacağı dev bir marka haline getireceğiz.” diye konuştu.