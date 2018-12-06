Gömeç'te termal sevinci

Suyun yörede termal turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Kazım Arslan, yeni kaynağın yöreye hayırlı olmasını diledi.

Karaağaç Mahallesinin Karayer Mevkiinde İller Bankası işbirliği ile başlatılan sondaj çalışmalarından olumlu sonuç alınması yörede yaşayanları sevindirdi. Sondaj ekibine ve İller Bankası yetkilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Kazım Arslan, “ Sondaj kuyusundan saniyede 50 litre kapasiteli 43 derece sıcak su çıktı. Bunun yöremize büyük kazanç olacağını düşüyorum. İnşallah, en iyi şekilde değerlendireceğiz. Termal turizmin gelişmesine katkı olacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.