Jandarmadan kenevir bahçesine operasyon

Balıkesir'de jandarma ekipleri Altıeylül ilçesinde kenevir yetiştiren şahsın bahçesinde 60 kök kenevir ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen T.Ş. isimli şüphelinin ekim yaptığı bölgede yapılan kontrollerde; 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli T.Ş. hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.