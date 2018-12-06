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Kar ani bastırdı, hazırlıksız sürücüler yolda mahsur kaldı

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü araçlarıyla yolda mahsur kaldı.


Kazdağları'nda sabah saat 04.00'te başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Edremit-Yenice-Çan karayolu kısa sürede beyaz örtünün altında kaldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, dik rampaların ve keskin virajların olduğu Deve Boynu mevkiinde mahsur kaldı. Zinciri ve kar lastiği olmayan araçların kimi sürücüleri kendi imkanları ile ilerlemeye çalışırken, kimi sürücüler Karayolları ekiplerinin gelmesini bekledi. Kar lastiği ve zinciri olan hazırlıklı sürücüler ise yolda ilerlemeye devam ettiler.


Yetkililer, yolun trafiğe açık olduğunu ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan bölgede yolculuk yapmamaları gerektiğini belirttiler. Yaklaşık 5 kilometrelik bölümde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin çalışma başlatacağı öğrenildi.

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