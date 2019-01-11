Kargodan bin 848 adet uyuşturucu hap çıktı

Balıkesir'de narkotik polisi, kargo ile uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda bin 848 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Azerbaycan uyruklu A.Z. adlı kadına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine, Balıkesir'deki bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo paketine el konuldu. Yapılan aramada bin 848 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, A.Z. ekipler tarafından gözaltına alındı.