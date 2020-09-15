Kazdağları'nda örtü yangını söndürüldü

Havran ilçesi Kazdağları’nda çıkan örtü yangını şiddetli rüzgara rağmen başarılı bir çalışma ile kısa sürede söndürüldü.
Havran ilçesi Kazdağları'nda çıkan örtü yangını şiddetli rüzgara rağmen başarılı bir çalışma ile kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit-Çan-Çanakkale yolunda devriye gezen jandarma ekipleri Kazdağları Talimalanı mevkisinde bulunan mesire alanında alevlerin yükseldiğini gördü. Jandarma timi yangını bildirirken, ilk müdahaleyi de yapmaya başladı. Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlık 2 arazöz ve 1 tanker yangın alanına sevk edildi. Yangın 100 metrekare bir alanda kontrol altına alınarak şiddetli poyraz rüzgarına rağmen hızlı bir şekilde söndürüldü. Yangının örtü yangını şeklinde gerçekleştiği öğrenildi.