Kore Gazisi'ne anlamlı ziyaret

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan, Belediye Başkan Vekili Ayhan Halil, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyeleri Nezahat Salon, Hasan Güçlü Sakallı ve Hüseyin Güven, Kore Gazisi Fettah Güneş'i evinde ziyaret etti.

1929 doğumlu Gazi Güneş'ten, Manastır Çayı'nda gördüğü Atatürk'ü ve anılarını dinlediler. Belediye Başkan Vekili Halil, “Vatanı uğruna canını hiçe sayan gazilerimizin kıymetini yaşarken bilmek, onları sıklıkla ziyaret ederek ihtiyaçlarını sormak bizim görevimiz. Bugün de Kore Gazisi Fettah Güneş'i ziyaret ederek, onunla sohbet etmenin keyfini yaşadık. Vatan uğruna canlarını feda eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum.” dedi.