Öğretmenleri, şehit öğretmen Aybüke Yalçın için söylediler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Öğretmenler Günü buruk kutlandı. Eğitim hayatını Edremit ilçesinde geçiren ve Batman'da şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın öğretmenleri, bu kez onun sevdiği şarkıları 24 Kasımda seslendirdiler.

İlk tören Şehit Hamdibey Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve öğretmenler tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından İstiklal Marşı okundu. İkinci tören ise Şükrü Tunar Kültür Merkezinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlama töreninde günün anlam ve önemine dair konuşmayı Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek Yaptı. Özber, “Neşe Alten, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve bir çok öğretmenimiz vatanın her köşesinde bütün evlatlarımızı aynı şuurla yetiştirebilmek için şehadete yürümekten hiç çekinmemişlerdir. Onları her daim anmazsak, yürüdükleri şehadet yolunda bir an bile tereddütte düşmeden eğer biz de yürümezsek, gök girsin, kızıl çıksın” dedi.

Dada sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim, şiir ve komposizyon yarışlarında dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Şehit öğretmenleri konu alındığı kısa film ve oratoryo gösterisi sonrasında Şenay Aybüke Yalçın'ın eğitiminde yer alan müzik öğretmenleri, onun ve şehit öğretmenlerin hatırasına bir müzik dinletisi sundu. Yalçın'ın sevdiği eserler seslendirildi. Şenay Aybüke Yalçın'ın da seslendirdiği Magosa Limanı isimli eser seslendirilirken, protokol mensuplarının duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, siyasî parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.