Orman deposu yangınında kozalaklar zarar gördü

Yangında tohumluk için toplanan çam kozalaklarının bir bölümü zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burhaniye Orman İşletme Şefliğine ait kozalak deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, bir kısım kozalağın zarar gördüğü bildirildi. Yangının, kuruması için serilen kozalak yığınında çıktığını anlatan Burhaniye Orman İşletme Şefi Ekrem Türk, erken müdahale ile yangının az zararla atlatıldığını anlatırken, itfaiye ekibine teşekkür etti.