(Özel) Kendi yemlerini kendileri üretiyor

Piyasada 80 ila 90 liranın üstünde satılan bir çuval yemi hayvan üreticileri 60-65 TL'ye mal ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Atköy kırsal mahallesinde faaliyet gösteren S.S. Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Tarım ve Orman Bakanlığı hibelerinden faydalanarak aldığı yem makinesi ile çiftçinin üretimine destek oluyor. Kooperatifte bulunan yem makinesi ile üreticiler getirdikleri hammaddeleri burada yem haline getirerek yem maliyetlerini daha ucuz elde etmiş oluyor. Kooperatif Başkanı Faruk Özen, üreticilerin yemlerini kendilerinin yapması ile yem fabrikalarının da fiyatlarını aşağıya çekmesine neden olduğunu belirtiyor.

Atköy Mahallesi'nde uzun yıllardır büyükbaş hayvancılık yapan Kadir Sili, kendi hammaddesini kooperatife getirerek yemini üretti. Kadir Sili beraberinde getirdiği mısır, günebakan küspesi ve pamuk küspesini yardımcı hammaddeler olan vitamin ve sodayla karıştırarak protein oranı yüksek yem elde ediyor. Sili bir çuval yemin 80-90 liradan satıldığını, ancak kendi üretimi olan yemin 60 liraya mal olduğunu belirtiyor.

Sili: “80-90 liralık yemi 60 liraya mal ediyorum”

Atköy kırsal mahallesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Kadir Sili, kooperatifte bulunan yem makinesi ile yem üreterek maliyetlerini düşürdüğünü söyledi. Sili, “Kendi yemini kendi üretmeye çalışan bir çiftçiyim. Yemde dane mısır kullanıyorum. Bunun yanında günebakan küspesi, pamuk küspesini karıştırıp içine vitamin ve soda gibi şeyler koyup yemimin çuvalını takriben 60-65 liraya mal ediyorum. Piyasada yemin çuvalı 80-85 liradan başlayıp 90 lira ve daha üstüne kadar var. Ben bunu ucuza mal ettiğim için kendi yemimi kendim yapmaya çalışıyorum. Hayvanlarım için kullandığım yemin aşağı yukarı yüzde 50'sini kendim üretiyorum, geriye kalan yüzde 50'sini ise satın alıyorum. Bu şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Yaptığım yemin protein oranı aşağı yukarı 18-19 birim civarlarında çıkıyor. Rasyon yaptırıyorum. Memnunum yaptığım yemlerden. Buradan bütün çiftçilere sesleniyorum; kendi yemlerini kendileri yapmaya çalışsınlar. Daha kârlı ve daha olumlu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Faruk Özen: “Üreticiler maliyetleri düşürmek için kendi yemlerini kendisi yapıyor”

Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hayvancılıkla uğraşanların yemlerini kendilerinin yaptığını söyleyen Kooperatif Başkanı Faruk Özen de, “Hayvancılıkta en önemli maliyetlerden bir tanesi hayvan beslemesidir. Hayvanlara yedirdiğimiz yemler çiftçimizin en büyük yüküdür. Biz de kooperatif olarak köyümüzde hayvancılık yapan çiftçilerimizin yem maliyetlerini minimuma indirmek adına 10 yıl önce bu makineleri bakanlık desteğiyle aldık. Çiftçilerimiz burada kendi yetiştirdiği hammaddesini; mısırını, buğdayını, çavdarını, arpasını getirip bu makinede yeme dönüştürüyor. Bu bir yem hazırlama makinesidir. Burada yem için gerekli diğer yardımcı hammaddeler olan küspe gibi, soda gibi, vitamin, mineral gibi hammaddeleri içine karıştırmak suretiyle bir nevi rasyon yapıyorlar. Böylelikle hayvanlarını besleme maliyetlerini ciddi bir oranda düşürmüş oluyorlar. Tabi bir de bunun yanında kaba yem desteği önemli. Hayvan beslemede kaba yemin önemini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Kendi yetiştirdikleri silaj, yonca, fiğ veya yulaf gibi kaba yemlerle beraber bu hazırlanmış olan yemlerle hayvanları beslediklerinde hem içeriğini kendileri bilmiş oluyorlar, hem de daha ucuza hayvanlarını beslemiş oluyorlar ve kârlı bir hayvancılığı gerçekleştirmiş oluyorlar. Yem maliyetleri böylelikle otomatik olarak düşmüş oluyor. Bunun piyasaya da şöyle bir etkisi var; çiftçiler kendi yemlerini bu şekilde hazırladığı sürece, yem tüketiminde azalışa bağlı olarak yem fabrikaları da fiyatlarını her geçen gün aşağıya doğru düşürmek zorunda kalacaklar. Biz buradan bütün hayvan besleyen çiftçilere bu uygulamaya geçmeye davet ediyoruz. Hızla köylerde yayılan bu makinelerin çiftçimiz için büyük bir nimet olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.