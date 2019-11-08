İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi mermer sütun doğalgaz kazısını durdurdu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçtiğimiz yıl başlanan doğalgaz kazı çalışmaları durma noktasına geldi. Doğalgaz kazısı sırasında meydana çıkan tarihi eserler kazıyı durma noktasına getirdi.


Erdek'te Zübeyde Hanım Caddesinde devam eden doğalgaz kazılarında çıkan tarihi hamam taşı, mermer sütun ve kemik parçası kazıların durdurulmasına neden oldu. Yetkililer tarafından henüz açıklama yapılmazken, mermer sütun başlığın Bandırma Müzesi Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.