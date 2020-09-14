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TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1

TFF 1.

Lig'in 1. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Mücadele Balıkesirspor'un 3-1 galibiyeti ile sona erdi.



Maçtan dakikalar


4. dakikada gelişen Giresunspor atağında Muhammet Himmet Ernürk seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Abraham topa son anda müdahale ederek, topu uzaklaştırdı.


25. dakikada Giresunspor'un İshak Doğan ile kullandığı korner atışında top direkten auta çıktı.


41. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Celal Emir Dede'nin pasında Serdar Güncü'nün sert şutu auta çıktı.


45. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin verdiği pasla ceza sahası içinde Mahatma Otoo, kaleci Onurcan'ın üstünden aşırtarak topu ağlara gönderdi. 1-0


46. dakikada Emre Şahin hatası ile topu kapan Muhammet Himmet Ertürk kaleci Atilla ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Atilla yüzde yüz gole izin vermedi.


74. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Otoo kaleci Onurcan'ın yanından ağları gördü. 2-0


76. dakikada gelişen Baalıkesirspor atağında Mahama Otoo'nun ortasın Foxi kafayı vurdu ama kaleci Onurcan topu kontrol ederek gole izin vermedi.


90+2. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal Emir Dede topu ağlarla buluşturdu. 3-0


90+3. dakikada Giresunspor atağında Muhammet Himmet Ertürk topu ağlarla buluşturdu. 1-3



Stat: Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu


Balıkesirspor: Atilla Özmen, Emre Şahin, Oltıon Bilallı, Batuhan İşçiler, Abraham Nwankwo, Serdar Güncü, Görkem Fidan (Ümit Doğru dk. 87 ?), Francıs Ezeh, Mahatma Otoo (Emirhan Çakır dk. 80), Foxi Ketheovama, Celal Emir Dede


Yedekler: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Serdar Yiğit, Berkay Aykurt, Alperen Erdinç, Enes Karabulut


Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz


Giresunspor: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Saruhan Polat (Ahmet Yusuf İpekçi dk. 71), Erol Can Akdağ, Atakan Doğanay, İshak Doğan, Muhammet Himmet Ertürk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz


Yedekler: Gökhan Cörük, Şükrü Kara, Semih Kavrazlı


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Goller: Mahatma Otoo (dk. 45 ve 74), Celal Emir Dede (dk. 90+2) (Balıkesirspor), Muhammet Himmet Ertürk (dk. 90+3) (Giresunspor)


Sarı kartlar: Muhammet Himmet Ertürk, Alperen Aydın (Giresunspor), Serdar Güncü, Görkem Fidan, Oltıon Bilallı (Balıkesirspor)

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