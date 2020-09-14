İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traore Bandırmaspor'a imzayı attı

Royal Hastanesi Bandırmaspor transferde bombayı patlattı.

Avrupa'da her zaman üst liglerde forma giyen Lacina Traore ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bandırma'yı çok beğendiğini ifade eden Traore, bu sene Bandırmaspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.


İmza töreninde kendisine ve kulübe enerji veren herkese teşekkür eden Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez "Özellikle bize ismini veren Royal Hastanesine katkıları için teşekkür ediyorum. şehir birleşince her şeyin başarılabileceğini bu transfer ile gösterdik. Bize Traore'yi nasıl transfer ettiniz diye soruyorlar. Bizler şehrimizi, kendimizi ve hedeflerimizi ona çok iyi anlattık. Bandırmalı olan menajerinin de katkıları büyük oldu. Traore bizlere ve şehre değer katarken, Traore'de bizle beraber daha büyük hedeflere doğru yürüyecek" dedi.


Ümraniye maçında eksiklikleri gördüklerini ifade eden Onur Göçmez, "Bir sağ açık alacağız. fırsat transferi olursa bir de 10 numara transferi yapacağız" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.