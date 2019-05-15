Tren yolu yakınındaki eski depoda korkutan yangın

Balıkesir'de hemzemin geçidin yanında bulunan Devlet Demir Yollarına ait eski depo müdürlüğü binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de eski Kepsut Caddesi üzerinde bulunan tren yolu hemzemin geçidi yanında bulunan binada akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Devlet Demir Yollarına ait eski depo müdürlüğü olarak kullanılan tek katlı binada çıkan yangını durakta otobüs bekleyen vatandaşlar fark etti. Demir Yolları görevlileri ve polis güvenlik koridoru oluşturarak olası yangını meraklı gözlerle seyreden vatandaşları uzaklaştırdı. Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yanığına müdahale etti. Uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında can kaybı yaşamazken, boş bina kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat emniyet birimlerince sürdürülüyor.