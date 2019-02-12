Vali Ersin Yazıcı, öğrencilere "Asla sevmediğiniz mesleği seçmeyin" dedi.

Öğrencilere gelecekte yapmak istedikleri ve koydukları hedefleri üzerine sohbet eden Vali Yazıcı: "Kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza herhangi bir engel göremiyorum" dedi.

Okul yılları ve kariyer planlamasında etkili süreçleri de anlatan Vali Yazıcı, "Sizler belli bir başarıyı yakalamışsınız, önemli olan başarıyı devam ettirebilmek. Ülkemizin sizin gibi gençlere ihtiyacı vardır. Okumak noktasında, entelektüel bilgi noktasında, sosyal faaliyet noktasında kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Artık günümüzde kariyer yapma konusunda diğerlerinden farklı olanlar kazanıyor. Farklı olmak diğerlerinin de aldığı bilgilerin üzerine bir şeyler koymak zorundasınız. Bunu da ders dışında kitap okuyarak yapabilirsiniz" dedi.

Vali Yazıcı, "Asla sevmediğiniz mesleği seçmeyin"

Hedeflere ulaşmada okumaya ve çok çalışmaya vurgu yapan Vali Yazıcı, "Hayatı anlamada kavramada başarılı olmak istiyorsak daha iyi anlayışa sahip olmak istiyorsak kitaplar bizim için önemli bir araç bunu değerlendirmemiz lazım. Sizlere tavsiyem çok kitap okuyun kendinizi geliştirin. İnşallah başarılı olursunuz hedefinize ulaşırsınız. Hedef belirlemek sizlerin çalışmalarınızda neyi yapacağınızı, niçin yapacağınızı belirler. Belirlenmiş bir hedef aynı zamanda çalışmalarımızda yoğunlaşmayı sağlar. Sizler de inanıyorum ki bu noktada kendinize yakışan en büyük hedefleri koydunuz ve o uğurda gerekli çabayı sarf ediyorsunuzdur. İleride ne olmak istiyorsanız onun için çok çalışın" dedi.

Meslek seçiminin, öğrencinin yaşamında çok önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Asla sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın. Tercih edeceğiniz mesleği mutlaka araştırın, mesleği yapanların yanına gidin, zorluklarını ve güzel yanlarını sorun ve öğrenin. Eğer, seçtiğiniz mesleğin zorluklarının üstesinden geleceğinizi biliyorsanız o mesleği seçin. Ailelerinizin meslekler ile ilgili söylediklerini dikkate alın ama son söz yine sizde olacak" diye konuştu.

Öğretmenlerin, öğrencilerine rol model olacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu konuda en büyük görev, öğretmenlere ve ailelere düşüyor. Değerler eğitimine önem vermeliyiz. Saygı, sevgi, sorumluluk, çalışkanlık, hoşgörü gibi olumlu duygular fazlasıyla gelişecektir" dedi.

Vali Yazıcı, "Eğitimin temelini değerler eğitimi oluşturmalı"

Eğitim sistemi içinde değerleri kazandırmanın ve değerler eğitiminin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bir milletin bütün fertlerinin, özellikle de genç neslin kendi değerlerini ve evrensel değerleri öğrenmesi, özümsemesi ve bütün bunları sosyal hayatta davranış haline dönüştürebilmesinin yegâne yolu, elbette ki eğitimdir. Öyle ise, evimizde ve okullarımızda verdiğimiz eğitimin temelini Değerler Eğitimi oluşturmalıdır. Öğretmenin branşı ne olursa olsun, sınıfa girdiği anda değerler eğitimine önem vermeli. Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Değerleriyle bezenmiş, bilimi seven, verimlilik kültürüne sahip, girişimci bir nesil yetiştirmek hedefindeyiz. Geleceği yetiştirmenin merkezinde bizler varız, bu çocukların geleceği bizlerin elinde onun için sorumluluğumuzu bilmemiz gerekir. Biz idarecilerin vazifesi iyi eğitim öğretim ortamlarını hazırlamaktır. Hepimiz yol arkadaşıyız, onun için birbirimize karşı sevgiyi eksik etmemeliyiz. Hepimiz, insanla ilgili süreci yönetiyoruz. Birliktelik ruhunu yakalamak zorundayız, o zaman başarı gelir. Memleketimizin değerlerini önem vermeliyiz, çocuklarımıza bunları öğretmek zorundayız" dedi.