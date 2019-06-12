Vali Yazıcı'dan öğrencilere tatil mesajı

Yaz tatili nedeniyle öğrenci, öğretmen ve velilere ayrı ayrı mesajlar veren Vali Ersin Yazıcı; il genelinde eğitim gören 187 bin 843 öğrenciye iyi tatil dileklerinde bulunarak, başta Balıkesir halkı olmak üzere ve öğrenciler adına, emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Vali Ersin Yazıcı, yorucu bir eğitim-öğretim yılının tamamlandığını belirterek, tatilde tüm öğrencilere dinlenip, kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Fedakar çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlere teşekkür eden Vali Yazıcı, eğitimin önemine dikkat çekti. Eğitimin bir ülkenin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Bir ülkenin zengin ve güçlü olmasının yolu eğitimden geçer. Ancak bu şekilde başarıya ulaşılabiliriz." dedi. Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ve tüm imkanları seferber ettiklerine işaret eden Vali Yazıcı, "Balıkesir Valiliği, çocuklarımızın gelişmiş ülkelerdeki yaşıtlarıyla rekabet edip başarılı olabilmesi için var gücüyle eğitime destek vermeye devam edecektir" diyerek, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

Vali Yazıcı, "Çocuklarımızın başarılarını, karnelerinden ibaret görmeyiniz"

Çocukların sağlıklı yetişmesinin önemli olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Yaz tatili uzun bir süre. Bunu yavrularımızın iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bizler çocuklarımızı iyi yönlendirmeliyiz. Onlar bizden hediye istemiyor, onlar bizden sevgi ve zaman istiyor. Onlarla beraber olalım istiyorlar. Çocuğumuzla beraber bir araya gelince güzel anılar biriktirelim. Onları takdir etmenizi, cesaret vermenizi istiyorlar! Çocuk için en verimli zaman ebeveynleri ile birlikte geçirdikleri kaliteli bir zamanı paylaşmalarıdır. Bu zaman bazen çocuk ile ebeveynin spor yapmasıdır, bazen evde birlikte yemek yapmaktır, kitap okumaktır, birlikte sinemaya gitmektir, bazen birlikte sadece sohbet etmektir. Ebeveynlerin çocukların eksiklikleri kadar olumlu yönlerini de gözeterek değerlendirmeleri gerekir. Bir anne baba için çocuğuma nasıl davranmalıyım sorusuna verilebilecek en kolay cevap iyi bir model oluşturmaktır. Çocuklarınızla anı paylaşın, birlikte yeni anılar biriktirin ve onları keşfedin. Çocukların en çok ihtiyaç duydukları şey ilgi ve sevgidir" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, başarıları kadar iyi birer insan olarak da yetişmelerinin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, karnelerin, başarının değerlendirilmesinde sadece bir araç olduğunu ve yıl boyunca yapılan çalışmalarla ortaya koyulan performansın neticesi olduğunu belirterek, çocukların başarılarının karnelerinden ibaret görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Vali Yazıcı, karnelerindeki notlar ne olursa olsun, çocukların üzülmemesi gerektiğini belirterek, ''Çocuklarımızın ancak mutlu olduklarında, başarılı olabileceklerine inanıyoruz'' dedi. Vali Yazıcı mesajının sonunda, tüm öğrenci, öğretmen ve eğitim camiasının sağlıklı, mutlu, huzurlu ve gönüllerince yaşayacakları bir yaz tatili geçirmesini diledi.