Balkondan düşen küçük çocuk ağır yaralandı

Bartın'da bir apartmanın ikinci kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kozcağız Beldesi Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Kale Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı evin ikinci katında balkonda oynayan Muhammet ve Özge Ertan çiftinin 3 yaşındaki çocukları Nehir Ertan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ailesinin otomobille Bartın Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları polikliniği aciline kaldırdığı küçük çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi ana binası aciline sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.