Bartın Su Ve Atıksu Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirdi

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri, Müşavir Firma (Eptisa) Yetkilileri ve Bartın Belediyesi teknik personeli katıldı. Eptisa Mühendislik yetkilileri Serdar Hakkaçırmaz ve Gonca Kaynak tarafından proje hakkında gerekli bilgiler ilgililere aktarıldığı toplantıda Bartın Belediyesi için kapasite güçlendirme, faaliyetleri ve alınan gerekli ekipmanlar hakkında bilgilendirme yaparken, Ağustos 2016 yılından bu yana devam eden Bartın Atıksu Projesi, Ocak 2019 itibariyle başarıyla tamamlandığını, Bartın Atıksu Arıtma Tesisi ve İnkumu Ön Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı ile ilgili yapım işleri tamamlanarak başarıyla devreye alındığını belirtildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” AB Delegasyonu Türkiye Yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri ve Müşavir Firma (Eptisa) Yetkilileri ile birlikte Bartın Su ve Atıksu Projesi için Teknik Destek ve Kontrollük Hizmetleri kapanış toplantısını gerçekleştirdik. İlimiz için büyük önem arz eden bu projeyi ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.