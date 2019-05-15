İnkumu sezona hazırlanıyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu Tatil Beldesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç ve Daire Müdürlerinin katılımı ile İnkumu Tatil Beldesi'nde plaj temizliği, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, araç yolu, piknik alanı ve park alanlarında incelemelerde bulunarak ihtiyaç görülen eksiklerin giderilmesi talimatını verdi. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaz sezonunda binlerce misafirimizi ağırladığımız İnkumu Tatil Beldemizin sezona hazırlıklarını başlattık. Ekiplerimiz eksik görülen çalışmaları tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli gördüğümüz ilavelerin talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamak için çalışmalarımıza sürdürüyoruz” dedi.