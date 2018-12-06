Kursiyerler eserlerini sergiledi

122 eserin yer aldığı sergi için Bartın Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılış töreni düzenlendi. Törene Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Kömeç, Recep Çömlek ve çok sayıda davetli katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Akın açıklamasında. "Bartın Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Belediye bünyesinde düzenlemiş olduğumuz kurs ve sportif faaliyetlerimizden 2500'ü aşkın vatandaşımız faydalanıyor. Kurs ve sportif etkinliklerimizi çeşitlendirerek bu sayıyı daha da yukarılara çıkartmak amacındayız. Belediyemiz bünyesinde çalışmalarını sürdüren Resim Grubumuz da çok başarılı çalışmalar yapıyor. Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz sergimizde 56 kursiyerimiz tarafından hazırlanan 122 eser sanatseverler ile buluşacak. Emeği geçen tüm kursiyerlerimize ve değerli eğitmenimiz Aysın Eskin'e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Başkan Cemal Akın ve Bartın Belediyesi Sanat Atölyesi Resim Grubu Eğitmeni Aysun Eskin tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Davetliler ile birlikte sergiyi gezen Başkan Cemal Akın eğitmen Aysun Eskin'den eserler hakkında bilgiler aldı.