AK Parti Batman Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Parti binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Av. Abdullah Akif Gür ve partililer katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Özdemir, Batman'ın hak ettiği güzelliklerin tesisi için kaybedecek zamanlarının olmadığını söyledi. 500 yataklı yeni hastane yatırımında sona gelindiğini ifade eden Özdemir; “Artık yatırım kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Gereken neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz'' dedi.

Batman'da yapılması planlanan projelerin takipçisi olduklarını dile getiren Özdemir, Batman'a ilişkin bütün projelerin altında da AK Parti'nin imzasının olduğunu söyledi. Özdemir, "Her zaman ki gibi birileri konuşacak ama AK Parti yapacak. Bizler tevazu gayret samimiyet ile çalışıp aziz milletimize kurduğumuz gönül köprülerinin bize verdiği sorumlulukla hareket edeceğiz'' diye konuştu.

İl Başkanı Gür ise konuşmasında bir gün değil 365 gün sahada olduklarını belirtti. Yerel seçim döneminin geride kaldığını, ülkenin uzun süre seçim konuşmayacağını vurgu yapan Gür, "2023'e kadar önümüzde uzun süre seçim yok. Ancak seçim yok diye halkımızdan kopacak değiliz. Seçim yok diye rahatlığa ve tembelliğe kapılacak değiliz. Sizler de şahitsiniz ki 365 gün esas alınarak çalışmalara aralıksız devam ediyoruz. Biz bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak Hz. İbrahim'in, Selahaddin Eyyübi'nin, Mele-i Cizîrî'nin ve Ahmed-i Hani'nin torunlarıyız. Bizler onlara layık olacak şekilde çalışmak zorundayız. Bizim davamızın esası Hz. Adem ile başlayıp Peygamberimiz ile devam eden bir davadır. Biz o davanın temsilcileri olduğumuza inanıyoruz. Bu davanın mayasında hakkı hak olduğu için üstün tutan bir anlayış var" diye konuştu.

Teşkilat ruhu ile hareket ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini aktaran Gür, şöyle konuştu:

"Biz bir ekip ruhu oluşturmaya çalışıyoruz ve bunu başardığımıza inanıyoruz. Tek milletvekilimiz var. Gönül isterdi ki 5 milletvekilimiz olsun. Biz o boşluğu milletvekilimiz ve teşkilatımız ile bir ekip ruhu oluşturarak dolduruyoruz. Ekip şeklinde çalışarak 4 milletvekilinin yapmadığı çalışmaları biz teşkilat olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden insanlarımız, diğer milletvekillerine gideceğine bizim kapımızı çalıyor. Biz de kapımızı çalan vatandaşlarımızın taleplerini ilgili yerlere ulaştırıp çözüm bulma noktasında gayret sarf ediyoruz, milletimize hizmet yolunda samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz''.