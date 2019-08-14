İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batman'da şehit yakınlarına bayram ziyareti

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi, ilçenin en ücra köylerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet gösteren Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi, ilçenin en ücra köylerinde ikamet eden şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve beraberindekiler, şehit ailelerine yönelik bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Yeni Mahalle'de ikamet eden 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya'yı evinde ziyaret etti. Çelik ve beraberindekiler daha sonra ilçenin en uzak köyü olan Kaşyayla köyü Elmapınar mezrasında ikamet eden şehit Kemal Daş'ın eşi Hamide Daş ile çocuklarını ve 1994 yılında PKK'lı teröristlerle Şartek bölgesinde girdiği silahlı çatışmada şehit olan Fehmi Serenkili'nin Binekli köyünde ikamet eden eşi Sadiye Serenkili ve çocuklarını evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Ziyarette şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek bayramlarını kutlayan Çelik, şehitlerin ailelerinin ülkenin her ferdine emanet olduğunu söyledi. Çelik, dernek olarak her fırsatta şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek onlara destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.


Maddi olarak hiçbir beklentileri olmadığını belirten şehit eşlerinden Sadiye Serenkili de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.