Çilek yüklü kamyonet takla attı: 2 yaralı

Kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AUK 73 plakalı çilek yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola dökülen çilekler ulaşımın bir süre aksamasına neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.