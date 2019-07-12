Dicle Elektrik çalışanlarına sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi

Dünyanın en tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, çalışanlarının tamamına İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri veriyor. Her yıl yenilenen bu eğitimlerin dışında enerji şirketi tarafından çalışanlara ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Her çalışan gönüllü ilk yardımcıdır sloganıyla gerçekleştirilmeye başlanan sertifikalı ilk yardım eğitimleri için Dicle Elektrik, sağlık müdürlükleri ile işbirliği yapıyor. Batman'da başlatılan eğitim, belli bir plan çerçevesinde Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesini teşkil eden Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta devam edecek.

Batman'da 60 çalışana ilk yardım eğitimi

Batman'da başlatılan sertifikalı ilk yardım eğitimleri ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, ilk etapta 20'şer kişiden 3 grup halinde toplam 60 çalışanın bu eğitimi alacağını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında 112 acil Servis görevlilerinin çalışanlarına teorik ve pratik ilk yardım eğitimi vermeye başladığını kaydeden Açar, "Tümü gönüllü olan çalışanlarımız, alacakları ilk yardım eğitimi sayesine, sadece olası iş kazalarında arkadaşlarına müdahale etmeyecekler. Bunun yanında karşılaşacakları her türlü kaza, yangın, boğulma, doğal afet gibi vakalarda da çevrelerine ilk yardım görevlisi gibi yardımcı olacaklar. Bu eğitim sayesinde belki çok hayat kurtaracaklar. Her bir çalışanımız sertifikalı ve gönüllü birer ilk yardımcı olacak” dedi.