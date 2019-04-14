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Gercüş'te bağ budama dönemi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde havaların ısınması ile birlikte bağ budama çalışmalarına başlandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde havaların ısınması ile birlikte bağ budama çalışmalarına başlandı.


Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyü sakinleri, verimliliği artırmak için başlayan bağ budama işlemlerine imece usulü ile devam ediyor. Bağların budamasını yaptıklarını belirten köy sakinlerinden Hasan Sincar ve Nuri Şen 15 senedir bu budama işini yaptıklarını, kuruyan ve verimi az olan üzüm dallarını kestiklerini söyledi. Vatandaşlar, "Bu işlemleri yapmasak her sene bağımızın verimi düşecek ve kalitesiz bir verim alacağız. Bu işlemin ardından toprak kuruduktan sonrada bağ bahçesini süreceğiz ve inşallah iyi bir verim elde edeceğiz. Bu sene Allah'a şükürler olsun yağışımız boldu ve toprak suya doydu diyebiliriz. Geçen sene bu vakitlerde yağış çok azdı kaynak sularımızın tamamı kurumuştu bu sene bol ve bereketli geçecek inşallah" dedi.

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