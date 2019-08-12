İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Özadalı güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Batman’ın Sason ilçesinde Kurban Bayramını görev başında karşılayan asker ve güvenlik korucularını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik güçlerinin Kurban Bayramını kutladı.

Batman'ın Sason ilçesinde Kurban Bayramını görev başında karşılayan asker ve güvenlik korucularını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, güvenlik güçlerinin Kurban Bayramını kutladı.


Kurban Bayramı nedeni ile ziyaretler düzenleyen Kaymakam Özadalı ve beraberindeki heyet, ilk önce İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Tabur Komutanlığına ziyarette bulunarak polis memurları ile askerlerin bayramını kutladı. Daha sonra görev başında bulunan güvenlik korucuları ile askerleri görev yerlerinde ziyaret eden heyet, güvenlik güçleri ile tek tek tokalaşarak bayramlaştı.


Güvenli bir ortamda bayram idrak etmelerini güvenlik güçlerine borçlu olduklarını kaydeden Kaymakam Özadalı, “Bayramlarımızın hüzne dönüşmemesi için görev yaptığınız yerlerde rehavete girmeden özveriyle görevinizi her türlü şartlarda yerine getirdiğinizi görmek bizlere güven veriyor. Sizler memleketimizin en kritik yerlerinde ve en zor zamanlarında bayram seyran demeden görevlerinizi özverili bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Bizler sizlere minnettarız. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum, Allah'a emanet olun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.