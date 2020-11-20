Sason'da çiftçilere 5 bin fıstık fidanı dağıtıldı

Batman'ın Sason ilçesinde Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 5 bin adet fıstık fidanı dağıtıldı.

Sason'da Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında fıstık fidanı talep eden çiftçilere temin ettikleri Siirt fıstığı fidanını dağıtıklarını ifade eden Sason Tarım ve Orman Müdürü Eyyüp Aktaş, "İlçemiz, coğrafi konumu ve toprak yapısı itibarıyla kapladığı alan ile fıstık yetiştiriciliği açısından çok uygun bir konumdadır. Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında daha önce ceviz, elma ve benzeri ürünlerde talepte bulunan çiftçilerimize meyve bahçelerini kurduk. Uzun depolama ömrü olan fıstık üretiminin artırılmasına yönelik de çeşitli projeler uyguluyor ve üreticilerimize büyük destekler sağlıyoruz" dedi.