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Sason'da kardan kapanan 49 köy yolunun 20'si ulaşıma açıldı

Batman’ın Sason ilçesinde 3 günlük çalışmanın ardından yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolundan 20 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde 3 günlük çalışmanın ardından yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 49 köy yolundan 20 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.


Geçtiğimiz hafta ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel idare ekiplerinin 6 iş makinesi, 16 personel ile 3 günlük aralıksız sürdürdüğü çalışmaların ardından yer yer kar kalınlığının 2 metreyi aştığı belirtilen Geçitli köyü, Yücabağ grup köy yolu ve Derince grup köy yolu üzerinde bulunan 20 köy yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi. Çalışmalara ilişkin ilçe özel idare ekiplerinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 29 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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