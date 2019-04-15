Sason'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 2019 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında Yunus Emre Konferans Salonunda yapılan toplantıda, 2018 yılı içerisinde ilçede yapılan faaliyetler ve 2019'da yapılması planlanan projeler ele alındı. Kaymakam Abdullah Özadalı ile 86 köy ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, açılış konuşmasını yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, 2018 yılı içerisinde ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili hazırladığı sunumu yaptı.

Kaymakam Abdullah Özadalı ise bütün köylerde 2018 yılı içerisinde önemli çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, hizmetlerin 2019 yılı içerisinde de artarak devam edeceğini söyledi. Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Kaymakam Abdullah Özadalı, gündeme gelen talep ve sorunların ilgili makamlara iletilmesi ve çözüme kavuşması yönünde gerekli girişimlerin yapılacağını ifade etti. Toplantıda 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi itibariyle göreve başlayan köy muhtarları il genel meclis üyeleri ve muhtarlar arasında yapılan oylamayla Köyler Hizmet Götürme Birliğine katılacak olan katip üye, plan ve bütçe komisyonuna katılacak üyeler seçildi.