Yan yatan kamyonetten burnu kanamadan kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yan yattı. Sürücü olaydan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.D.Y. yönetimindeki 47 LA 999 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü H.D.Y., olay yerinden geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. H.D.Y., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.