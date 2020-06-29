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300 yıllık kavak ağacı görenleri şaşırtıyor

Bayburt’ta 300 yıllık olduğu belirtilen kavak ağacı şaşırtıyor.

Bayburt'ta 300 yıllık olduğu belirtilen kavak ağacı şaşırtıyor.


Bayburt merkeze bağlı Buğdaylı köyünde bulunan en az 300 yıllık olduğu öne sürülen ve gövde çevresi 6 metre, boyu 35 metre olan kavak ağacı görenleri hayrete düşürüyor.


Köy sakinleri, eski büyüklerinden aldıkları bilgiye göre yüz yıllardır kavak ağacının orada bulunduğunu belirttiler. Kavak ağacının çok uzun olduğu için iki defa yıldırım isabet ettiğini ancak büyümeye devam ettiğini ifade eden köy sakinleri, “Bu kavak en az 300 yıllık. Gören şaşırıyor.” dediler.

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