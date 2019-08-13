Başkan Pekmezci, Bayburt heyetini Bayburt Evi'nde ağırladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şehrin önde gelen isimlerinden oluşan Bayburt heyetini Bayburt Evi'nde ağırladı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İçişleri eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Vali Cüneyt Epcim, Sivas Valisi Salih Ayhan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye eski Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Yargıtay Üyesi Şerafettin Saka, iş adamları Suat Müftüoğlu, Sefer Ulusoy, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Necip Alp, Prof. Dr. Erdal Anadol ve Bayburtlulardan oluşan heyeti, Şair Zihni Kent Ormanında belediyeye ait Bayburt Evinde ağırladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile birlikte misafirlerini karşılayan Başkan pekmezci, kendi evinde ailesine kurban etiyle hazırlatmış olduğu çeşitli yemekleri otantik Bayburt Evinde konuklarına ikram etti.

Bayburt'un tarihi, kültürel ve güncel konuları hakkında konuşmaların olduğu buluşmada ayrıca Bayburt Dede Korkut 25. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt'un il oluşunun 30. yılı dolayısıyla 26 Temmuz'da organize edilen Vefa ve Hizmet Ödül Törenine katılamayan İş adamı Suat Müftüoğlu'na vefa plaketi Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Sivas Valisi Salih Ayhan

tarafından takdim edildi.