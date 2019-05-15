Bayburt Üniversitesi boksta Türkiye şampiyonluğu elde etti

6-11 Mayıs tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında bireysel sporcu düzeyinde birincilik ve ikincilik dereceleri; takım halinde ise üçüncülük derecesi elde edildi.

Antrenör Onur Şipal ile birlikte yoğun bir çalışma dönemi geçiren BESYO öğrencilerinden Osman Ali Akbulut 49 Kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Hakan Çiğdem 60 Kilogram kategorisinde Türkiye İkincisi oldu. Takım halinde 7 puan toplayarak Türkiye Üçüncüsü olan sporcular, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak Bayburt Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti.

Başarılı sporcular, turnuva süresince ve öncesinde desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'a, BESYO akademik personellerine ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkür ettiler. Antrenör Şipal ise, başarıya erişmek için yeterli imkanlara sahip olduklarını ve sporcularla birlikte ulusal ve uluslararası başarı hedefine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.