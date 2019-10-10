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Bayburt Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Bayburt Üniversitesi, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına tam destek verdi.

Bayburt Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına tam destek verdi.


Bayburt Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, bölge halkını terörün pençesinden kurtarmak ve sınırlarımızı güvence altına almak amacıyla 09.10.2019 tarihinde Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak başlattığı Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyor; bu meşru ve onurlu mücadelede Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz” denildi.

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