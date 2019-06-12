İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayburt'ta fırtına ağaçları kökünden söktü

Bayburt’ta hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu.

Bayburt'ta hızı saatte 70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına çok sayıda ağacın devrilmesine neden oldu.


Özellikle kırsal kesimde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle bir çok köyde ağaçlar devrildi. Evlerin çatıları uçtu. Fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle ekili araziler de zarar gördü. Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan Resul Kapı, olayın gece yaşanması dolayısıyla köyde yaşayan vatandaşların zarar görmediğini ancak dere boyunca dikili olan onlarca ağacın kökünden söküldüğünü söyledi.


Kapı, bazı ekili arazilerinde üzerine ağaçların devrilmesi sonucu zarar gördüğünü kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.