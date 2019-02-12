BTSO Başkanı Seyhan'dan Rektör Coşkun'a ziyaret

Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Rektör Coşkun, kamu, sanayi ve üniversite işbirliği çalışmalarının güzel sonuçlar verdiğine dikkat çekerek, sektörü doğrudan destekleyen proje fikirleri, uygulamalar ve kalifiye personel yetiştirme gibi konularda iş insanlarıyla koordineli hareket ettiklerini söyledi. Seyhan ile görüşmelerinin karşılıklı destek ve işbirliği başlıklarını içerdiğini belirten Rektör Coşkun, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Seyhan ise, mevcut koşulların iyileştirilmesi ve sektörel alanlarda genişleme ivmesinin yakalanması için üniversitenin yol göstericiliğine inandıklarını ifade ederek misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkürlerini iletti.