Kop Kayak Merkezi'nde sezon açılıyor

Bayburt'ta bulunan Kop Kayak Merkezinde yeni kayak sezonu Salı gününden itibaren açılıyor.

Pandemi süreci ve karın istenilen düzeyde olmaması dolayısıyla Kop Dağında geciken kayak sezonu Salı gününden itibaren başlıyor.

Konuya ilişkin yapılana açıklamada, “Değerli misafirlerimiz; kayak merkezimizde 23 Şubat 2021 tarihinden itibaren hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında kayak pistimiz açılarak sportif faaliyetler yapılmaya başlanacaktır. Yapılacak aktiviteler esnasında, pandemi dönemi esas alınarak maske, mesafe ve hijyen denetimleri sıkı bir şekilde yapılacaktır. Belirtilen günler için tesisimizde kayak kiralama hizmeti verilecektir.” denildi.