İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kop Kayak Merkezi'nde sezon açılıyor

Bayburt’ta bulunan Kop Kayak Merkezinde yeni kayak sezonu Salı gününden itibaren açılıyor.

Bayburt'ta bulunan Kop Kayak Merkezinde yeni kayak sezonu Salı gününden itibaren açılıyor.


Pandemi süreci ve karın istenilen düzeyde olmaması dolayısıyla Kop Dağında geciken kayak sezonu Salı gününden itibaren başlıyor.


Konuya ilişkin yapılana açıklamada, “Değerli misafirlerimiz; kayak merkezimizde 23 Şubat 2021 tarihinden itibaren hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri sabah 09.00 ile akşam 16.00 saatleri arasında kayak pistimiz açılarak sportif faaliyetler yapılmaya başlanacaktır. Yapılacak aktiviteler esnasında, pandemi dönemi esas alınarak maske, mesafe ve hijyen denetimleri sıkı bir şekilde yapılacaktır. Belirtilen günler için tesisimizde kayak kiralama hizmeti verilecektir.” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.