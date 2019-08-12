Vali Cüneyt Epcim komandolarla bayramlaştı

Komando Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevini yapan askerlerle bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine katılmak üzere Orgeneral Bedrettin Demirel Kışlası'na gelen Vali Epcim, Hava Savunma Albay Yusuf Diker tarafından karşılandı. Vali Epcim ile beraberindeki heyet daha sonra tören alanına geçerek askerlerle bayramlaştı.

Törende kendisini bekleyen askerlere hitap eden Vali Epcim bayramların bizlere Allah'tan bir lütuf olduğunu kaydetti. Vali Epcim, “Çok değerli kahraman Mehmetçiğimiz, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek gün vesilesiyle sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Bayramlar bizlere Allah'ın bir lütfudur. Kıymetli ve mübarek zamanlardır. Bu müstesna zamanı bizler de bir arada olma şuuruyla kutluyoruz. Dayanışmamızı, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Sizlerin vesilesiyle sınır boylarımızda büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek üs bölgelerimizde bulunan askerlerimizi de saygı ve sevgiyle selamlıyor, onların da bayramını tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmasının ardından tören alanında bekleyen askerlerle bayramlaşan Vali Epcim, asker ailelerine de selam gönderdi.

Vali Epcim, tören sonrasında ziyareti anısına Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bayramlaşma törenine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit katıldı.