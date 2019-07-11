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Vali Pehlivan, yapımı tamamlanan Bayburt - Konursu yolunda incelemelerde bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un Çaykara ve İspir ile ulaşımını sağlayan Konursu yolu üzerindeki heyelanlı bölgenin yol ve sanat yapıları ile Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açılan ana yolda incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt'un Çaykara ve İspir ile ulaşımını sağlayan Konursu yolu üzerindeki heyelanlı bölgenin yol ve sanat yapıları ile Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açılan ana yolda incelemelerde bulundu.


Karayolları 106. Şube Şefi Burak Şara'dan bilgiler alıp Devlet Su İşleri Köprüsü ile Değirmencik Köprüsü arasındaki 9,5 kilometrelik güzergahında incelemeler yapan Vali Pehlivan, toplam 13 kilometre uzunluğa sahip proje etabının İspir Kavşağı bağlantı yolları haricinde tamamlandığını bildirdi.


Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım sağlanacağını belirten Vali Pehlivan, güzergahın devamındaki yolların ve tünel çalışmalarının hayata geçirilmesiyle bölgedeki turizm hareketliliğinin de artacağını kaydetti.

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