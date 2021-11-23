150 kiloluk dev orkinos görenleri şaşkına çevirdi

Çanakkale'de yakalanıp Bilecik'e getirilen 150 kiloluk 1,5 metrelik dev orkinos balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik merkez Şadırvan mevkiinde hizmet veren Hoşgör Balıkçılık isimli işyerinin tezgahına getirdiği 150 kiloluk dev orkinos balığına bir bakan dönüp tekrar baktı. Balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı anlatan balık satıcı Mehmet Yıldız, "Yaklaşık 150 gelen orkinos balığımızı Bileciklilerin beğenisine sunacağız. Geçtiğimiz günlerde 200 kiloluk gelen bir orkinos saatler içinde tükendi. Bununda öğleden sonra biteceğini umut ediyoruz. Kilosunu 40 TL'den satışa sunacağız. Bilecik halkı bu balığa fazla ilgi gösteriyor. Bu balık omega 3 içerir. Kanın pıhtılaşmasına, beyindeki elektrik sinyallerinin güçlendirilmesine, selenyum, toksinler, sodyum göz kuruluğuna en iyi gelen yiyecek. Bizler de ara ara böyle getiriyoruz” dedi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da adeta şifa deposu olan balıktan satın almak için beklediler.