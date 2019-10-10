AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Bilecik'i temsilen katılan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Koçyiğit ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman da toplantıda yer aldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bey toplantıda çok net mesajlar verdi. Son 4 yılda sınır içinde 7 bin 500, sınır dışında 8 bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı Harekatı'nın amacı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkıda bulunmak olduğunu anlattı. Bizler de 18 yılını geride bırakmış bir partinin il başkanları olarak Cumhurbaşkanımızın 'Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Kongre süreci de bunun için bir imkan. AK Parti işte bunun için hiçbir zaman eskimeyecek, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden ricam büyük kongre süreci AK Parti'nin bu vasfına uygun şekillendirmenizdir. Bu şahısların değil milletin partisidir' sözleri doğrultusunda kongreye gideceğiz" dedi.