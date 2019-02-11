Balıkçı ağlarına takılan şeffaf ahtapot ilgi odağı oldu

Bilecik'te balıkçı ağlarına takılarak balıklar arasına karışan şeffaf ahtapot vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ege Denizi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan ve diğer balıklarla Bilecik'e gelen şeffaf ahtapot halk arasında büyük ilgi gördü. Ahtapotu atmak yerine balık tezgahında sergileyen balıkçı Celal Karakaya, "Bu sabah gelen balıkları tezgaha yerleştirilen arasında türünü bilmediğimiz ve daha önce hiç görmediğim bu ahtapot denk geldi. Bizle rde bunu atmak yerine tezgahımıza koyduk. Müşterilerimiz büyük ilgi gösterdi. Hatta bazı çocuklu aileler çocuklarıyla birlikte resim çektirdi. Bizlerde tezgahlarda birkaç gün sergiledikten sonra tezgahtan kaldıracağız" dedi.