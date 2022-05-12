Başkan Vekili okuduğu okulun kütüphanesi baştan aşağı yeniledi

Bilecik Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde iç dizayn ve bakım çalışması yapılan kütüphanenin açılışı yapıldı. Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı açılışın kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu okulda benim de sizler gibi çok güzel anılarım oldu. Bu okulda heyecanlarım, ideallerim ve hedeflerim oldu. Halen bu okulda hizmet veren öğretmenlerim var" dedi.

Açılış programına Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Kuddusi Demir okumanın önemine değinerek, kütüphanenin hazırlanmasında emeği olan Vali Kızılkaya ve Belediye Başkan V. Subaşı teşekkür etti.

"Okulun eski bir öğrencisi olarak yaptığımız kütüphane için çok mutluyum''

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, okulun eski bir öğrencisi olarak yaptıkları çalışma için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bu okulda benim de sizler gibi çok güzel anılarım oldu. Bu okulda heyecanlarım, ideallerim ve hedeflerim oldu. Halen bu okulda hizmet veren öğretmenlerim var. Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere her zaman önem veriyoruz. Bu anlamda vefanın bir göstergesi olarak son derece eskimiş kütüphanemizi yeniledik. Bizler kütüphanenin, boya ve temizlik çalışması yanı sıra, mobilya ve raf dizaynını gerçekleştirdik. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü de kitaplar konusunda katkı verdiler" dedi.

"Kütüphaneler, öğrencilerin bolca kitap okumasıyla değerini bulur"

Konuşmasının devamında kütüphanelerin ve okumanın önemine değinen Başkan V. Subaşı, "Elbette kütüphaneyi önemli kılan fiziki yapısı yanında, öğrencilerin burasını boş bırakmaması ve bolca kitap okumasıdır. Öğrencilerden isteğimiz, kütüphaneyi her zaman canlı ve kitap okur halde bırakmalarıdır. Okulumuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Okullarımızı kütüphanelerle buluşturmaya devam ediyoruz"

Vali Dr. Kemal Kızılkaya ise konuşmasında okumanın önemine değinerek, "Bizler, Sayın Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' düşüncesi doğrultusunda okullarımızı kütüphanelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu anlamda bu okulumuza kazandırılan bu kütüphanede emeği geçen Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Sizler de buradaki kitapları çokça okuyarak, burayı daha kıymetli hale getirebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını yapan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezerek, kitaplar hakkında bilgi aldı.