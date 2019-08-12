Bilecik il protokolü bayramlaştı

Bilecik'te Valilik tarafından organize edilen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaşırken, törene Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da katıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Bilal Şentürk, Bilecik Milletvekilleri Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Keskin, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Yaman, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, bayramları bir çocuk gibi heyecanlanarak yaşamak istediklerini ifade ederek, kentte yaşayan insanların sevgiyle, saygıyla ve birbirleriyle kucaklaşarak bayramı geçirmesi temennisinde bulundu.

"Başlangıcı sosyal ilişkilerle olsun istiyoruz"

İnsan odaklı, sevgi ve saygıyla kurulu ilişkilerle, sağlam bir sosyal yapıyla kamu hizmetleri birinci sınıf olan nadir bir il ortaya koymak istediklerini belirten Vali Şentürk, "Bu sadece valinin, milletvekillerinin veya kamu görevlilerinin vazifesi değildir. İlimizi daha ileriye götürmek için ne yapabiliriz bunun sorgulamasını yapmalıyız. Ve ilimizi örnek bir il geline getirmeliyiz. Başlangıcı sosyal ilişkilerle olsun istiyoruz. Sağlam bir sosyal dokuyu inşa ederek, ilimizi hep beraber daha iyi yerlere taşıyalım. Daha güzel bayramlarda daha neşeli daha müreffeh bir şekilde birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel bayramlar kutlayalım'' ifadelerini kullandı.