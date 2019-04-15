Bilecik'te izinsiz kazıya suçüstü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Akçapınar köyü sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan M.T., A.E., E.B., M.T. ve K.D. isimli şahıslar ilçe jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandılar. Şahıslarla birlikte kazı esnasında kullanılan 2 adet define arama çubuğu ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi de ele geçirildi.

Öte yandan jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.