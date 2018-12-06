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Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi seyir halinde bulunan Şeyma Arslan idaresindeki 11 AU 054 plakalı otomobil ile, Baran Kaymak'ın kullandığı 11 AAE 591 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulup yaralanırken, yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Kaymak, ilk tedavisinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumun iyi olduğunu öğrenildi.


Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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