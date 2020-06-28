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Bilecik'te otomobille ambülans çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Salim K. idaresindeki 34 NT 328 plakalı otomobil, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Bilecik Devlet Hastanesine sevk etmek için yola çıkan Şadi Ç. idaresindeki 11 TE 498 ambulansa hastane kavşağında çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.


Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsünü Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan ambulansın arkasındaki hasta ise başka bir ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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